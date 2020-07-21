تعافي 154 مصابا بكورونا في العزل المنزلي بجنوب سيناء

قال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إن 154 مريضا بفيروس كورونا تماثلوا للشفاء، خلال فترة العزل المنزلي.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أن إجمالي حالات العزل المنزلي على مستوى المحافظة بلغ 172، وما زال 18 يتلقون العلاج داخل العزل المنزلي وجميعهم حالتهم الصحية مستقرة، وفي تحسن مستمر.

وأكد أن الفرق الطبية بقطاع الرعاية الأساسية، تتابع حالات العزل المنزلي، وتقدم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم مع توزيع حقائب المستلزمات الوقائية والأدوية وتوصيلها منزليًا، من خلال الفرق الطبية بوحدات ومراكز الرعاية الأساسية بكل مدن المحافظة.