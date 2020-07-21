أحمد فلوكس يترحم على محمود عبدالعزيز بنشر صورة قبره

دعا الفنان أحمد فلوكس متابعيه، عبر حسابه الرسمي بتطبيق إنستجرام، بالدعاء للفنان الراحل محمود عبدالعزيز.

ونشر فلوكس، صورة لقبر الفنان الراحل، وعلق عليها قائلاً: "الله يرحمك يا ملك، الله يرحمه، كان من أرجل الرجال وأحن الرجال وأطيبهم، كان راجل وجدع وصاحب صاحبه، الله يرحمه، الفاحة على روحه".

وتعاون فلوكس، مع الراحل محمود عبدالعزيز في مسلسل "باب الخلق"، وشاركهما البطولة، عزت أبوعوف، منة فضالي، عبير صبري، عايدة رياض، محمود الجندي، وكوكبة من النجوم، من تأليف محمد سليمان عبدالملك وإخراج عادل أديب.