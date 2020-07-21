مقتل 12 مسلحا من طالبان في عمليات لقوات الأمن جنوب أفغانستان

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم، مقتل 12 وإصابة 6 آخرين من حركة طالبان وتكبيد الحركة خسائر فادحة خلال صد قوات الدفاع والأمن الأفغانية لهجوم شنته عناصر الحركة على إقليم زابل جنوب أفغانستان.

وذكرت الوزارة الأفغانية، في بيان نقلته وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية، أن مسلحي طالبان كانوا يخططون لشن هجمات على منطقتي ميزان وآغار بالإقليم مساء أمس الاثنين.

وأضافت الدفاع الأفغانية، أن قوات الأمن شنت عمليات لإحباط خطة المسلحين؛ ما أسفر عن مقتل 12 منهم وإصابة 6 آخرين، مشيرا إلى أن قوات الأمن تمكنت أيضا من تدمير رشاشًا من طراز "بي كيه إم" و4 بنادق هجومية من طراز "إيه كيه- 47" تابعة للمسلحين خلال تنفيذ العمليات.

من جانبها، لم تعلق حركة طالبان على تلك الأنباء حتى الآن.