محافظ كفر الشيخ يقدم واجب العزاء لأسرة غريق بلطيم

قدّم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، اليوم الثلاثاء، واجب العزاء وخالص المواساة لأسرة الغريق نور الدين سعد كلش، وذلك بمنزله بقرية الرغامة التابعة لمركز ومدينة الرياض، راجيًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

يذكر أن "كلش"، الطالب بكلية الهندسة بجامعة كفرالشيخ، غرق قبل 12 يومًا في مصيف بلطيم، وعُثر على جثمانه مساء أمس، بين الصخور بشاطئ الفيروز، ونُقلت جثمانه إلى مستشفى برج البرلس المركزي، لاستخراج تصريح الدفن وتغسيل الجثمان، ثم نُقلت إلى مسقط رأسه، حيث دُفن في مقابر العائلة بقرية الرغامة التابعة لمركز ومدينة الرياض.