منتدى الإيسيسكو يشيد بوثيقة القاهرة للمواطنة ويدرجها في إعلان المنتدى

أشاد منتدى الإيسيسكو العالمي بدور القيادات الدينية في مواجهة الأزمات بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر الإيسيسكو الافتراضي الذي عقد اليوم تحت عنوان: ”دور القيادات الدينية في مواجهة الأزمات.. نحو تضامن أخلاقي عالمي للقيادات الدينية” بوثيقة القاهرة للمواطنة، وأدرجها في إعلان المنتدى.

وصدرت وثيقة القاهرة عن المؤتمر الدولي الثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية الذي عقد بالقاهرة يومي الأحد والاثنين 16-17 محرم 1441هـ الموافق 15 – 16 سبتمبر 2019م برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ورئاسة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف تحت عنوان: ”فقه بناء الدول.. رؤية فقهية عصرية”، والتي أكدت على التالي: