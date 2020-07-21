منتدى الإيسيسكو يشيد بوثيقة القاهرة للمواطنة ويدرجها في إعلان المنتدى
07:55 م | الثلاثاء 21 يوليو 2020
أشاد منتدى الإيسيسكو العالمي بدور القيادات الدينية في مواجهة الأزمات بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر الإيسيسكو الافتراضي الذي عقد اليوم تحت عنوان: ”دور القيادات الدينية في مواجهة الأزمات.. نحو تضامن أخلاقي عالمي للقيادات الدينية” بوثيقة القاهرة للمواطنة، وأدرجها في إعلان المنتدى.
وصدرت وثيقة القاهرة عن المؤتمر الدولي الثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية الذي عقد بالقاهرة يومي الأحد والاثنين 16-17 محرم 1441هـ الموافق 15 – 16 سبتمبر 2019م برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ورئاسة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف تحت عنوان: ”فقه بناء الدول.. رؤية فقهية عصرية”، والتي أكدت على التالي:
- المواطنة عطاء وانتماء واحترام لكل شعارات الدولة من علمها ونشيدها الوطني وسائر شعاراتها المادية والمعنوية.
- ضرورة احترام القانون والدستور والنظام العام للدولة ومؤسساتها.
- احترام عقد المواطنة بين المواطن والدولة سواء أكان المسلم في دولة ذات أغلبية مسلمة أم في دولة ذات أغلبية غير مسلمة.
- فقه المواطنة لا ينحصر في محور العلاقة بين أصحاب الديانات المختلفة، وإن كان العمل على ترسيخ أسس العيش المشترك بين أصحاب الديانات المختلفة أحد أهم مرتكزاتها.
- أن مفهوم المواطنة يتسع لتحقيق جميع جوانب العدالة الشاملة بين المواطنين جميعًا، بعدم التفرقة بينهم على أساس الدين أو اللون أو الجنس أو العرق، أو المذهب، وضرورة إعطاء المرأة حقها كاملاً غير منقوص، فهي تعني الإيمان بالتعددية الوطنية في مختلف جوانبها، وتؤمن بالتنوع وتعده ثراءً وطنيًا.
- ضرورة العناية بكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وإعلاء قيم التكافل المادي والمعنوي بين أبناء الوطن جميعًا، وهو ما يحققه الفهم المستنير، والتطبيق الصحيح لفقه الواجب الكفائي.
- ترسيخ مبدأ الحق والواجب بين المواطنين والدولة وبين بعضهم وبعض، فكما يحرص المواطن على أخذ حقه يحرص على أداء ما عليه من واجبات تجاه الدولة وتجاه غيره من الأفراد، وقيام الدولة بالعمل على توفير حياة كريمة لمواطنيها، والعمل على حفظ حقوقهم في الداخل والخارج.
- عمل سائر المؤسسات الدينية والثقافية والتعليمية والإعلامية بالعمل الجاد على بيان مفهوم المواطنة المتكافئة، وضرورة الحفاظ على الدولة والعمل على رقيها، وتفنيد أباطيل الجماعات المتطرفة تجاهها، وتعاون هذه المؤسسات في تنفيذ ذلك وفق استراتيجية شاملة ومشتركة.