قبل يومين من الامتحان.. 3 منصات للمراجعة النهائية في اللغة الإنجليزية

يستعد طلاب الثانوية العامة، لأداء مادة اللغة الإنجليزية ضمن امتحانات نهاية العام الدراسي 2020/2019، وذلك يوم الخميس الموافق 25 يوليو الجاري، بعد أن أدوا اختبار مادة اللغة العربية الأحد الماضي.

ويلجأ طلاب الثانوية العامة، إلى البحث عن المراجعات ونماذج الامتحانات، والتي تساعدهم بشكل كبير على مراجعة المناهج قبل دخول الامتحانات.

وتقدم "الوطن"، المراجعة النهائية في مادة اللغة الإنجليزية، التي أتاحتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر منصة الثانوية العامة 2020، والتي تشمل العديد من المواد الدراسية التي يقدمها أكفأ الكوادر من وزارة التربية والتعليم، وذلك لدعم العملية التعليمية عن طريق خلق مناخ أفضل يوفر محتوى عالي الجودة للطلاب يساعدهم على استيعاب المعلومة، وللاطلاع على المراجعة النهائية لمادة اللغة الإنجليزية من هنـــا.

وفي إطار ما تقدمه "الوطن" من خدمات يومية لمتابعيها، تواصلت مع نخبة من المدرسين للحصول على المراجعات النهائية في جميع المواد، وللاطلاع على المراجعة النهائية التي أعدها أستاذ اللغة الإنجليزية سمير فهمي، من هنا.

وفي سياق آخر، أطلقت الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، التابعة لوزارة الشباب والرياضة، منصة تعليمية إلكترونية، بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والأوقاف، تقدم من خلالها مجموعة حلقات تليفزيونية وإذاعية، تتضمن مراجعات ودروس تعليمية لـ الثانوية العامة، وللاطلاع عليها من هنـــا.