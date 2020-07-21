أعدت وزارة الشباب والرياضة دليلًا يتضمن إرشادات وتعليمات لكافة الهيئات الرياضية سواء كانت لجنة أوليمبية، بارالمبية، والاتحادات الرياضية الأوليمبية وغير الأوليمبية والأندية الرياضية ومراكز الشباب والأندية الصحية وصالات اللياقة البدنية ومديريات الشباب والرياضة بالمحافظات.

وقالت الوزارة إنها راعت في دليلها كافة الضوابط والتعليمات ذات الصلة والصادرة عن وزارة الصحة وغيرها من الجهات المعنية، وذلك حتى تقوم كل هيئة تمارس النشاط بتنفيذ هذه الضوابط العامة وإعداد تعليمات وضوابط داخلية بما يتفق مع أهدافها والغرض الذي انشأت من أجله وحتى يتحمل كل طرف المسئوليات الموكلة إليه وفقًا لأحكام القانون باعتباره الجهة المسئولة عن شئون اللعبة.

وتستعرض "الوطن" خلال التقرير التالي، ضوابط عودة النشاط بالأندية الصحية وصالات اللياقة البدنية، وفقا لما أعلنته وزارة الشباب والرياضة بالدليل الاسترشادي الخاص بها، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

ضوابط عودة النشاط بالأندية الصحية وصالات اللياقة البدنية

ـ التباعد الجسدي، والحد من التزاحم داخل الأندية الصحية وصالات اللياقة البدنية.

ـ رفع الوعي بين الأعضاء والعاملين داخل الأندية الصحية وصالات اللياقة البدنية.

ـ الحد من انتشار وانتقال العدوى داخل الأندية الصحية وصالات اللياقة البدنية.

ـ الترصد الطبي داخل الأندية الصحية وصالات اللياقة البدنية.

ـ القواعد العامة الخاصة بالعاملين والمترددين على الأندية الصحية وصالات اللياقة البدنية.

ـ سياسة مكافحة انتقال العدوى الخاصة بعمال النظافة، والمتعاملين مع النفايات، داخل الأندية الصحية وصالات اللياقة البدنية.

ـ اتباع سياسة مكافحة العدوى أثناء تحويل الحالة المشتبهة إلى المستشفى.

ـ تطبيق آلية المتابعة والرقابة لعودة النشاط بالأندية الصحية وصالات اللياقة البدنية، من خلال كل منشأة.

ـ تطبيق الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها عند التعامل مع المخلفات التي تنتج من أي منشأة رياضية.

وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 740 لسنة 2020 بشأن تحديد مواعيد غلق الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب بكافة أنحاء الجمهورية، وما تليها من قرارات في هذا الشأن وكذا القرار الصادر عن الاجتماع السابع لمجموعة أزمة فيروس كورونا، المنعقد برئاسة رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 3-6-2020م بالموافقة على جميع الإجراءات والإرشادات الصحية والوقائية والمراحل التنفيذية لعودة النشاط الرياضي والمعروض من قبل اللجنة الطبية العليا بوزارة الشباب والرياضة.