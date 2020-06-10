الرئاسة: عودة الأنشطة الرياضية أول يوليو.. ودراسة جدية لاستكمال الدوري

تحدث السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، عن مدى إمكانية إعادة الحياة الطبيعة مرة أخرى، وعودة الأنشطة في ظل خطة التعايش التي تدرسها الحكومة، بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، مؤكدا أن هذا الأمر تم إثارته اليوم، من أجل إجراء العودة التدريجية، خاصة للأنشطة الرياضية والنوادي الاجتماعية، أو الأنشطة الثقافية، وكذلك فتح المطارات.

وأضاف "راضي"، خلال مداخلة هاتفية في نشرة أخبار "التاسعة"، الذي يُعرض على شاشة "التلفزيون المصري"، أن هناك خطة تُدرس ليتم العودة في هذه النشاطات بشكل تدريجي، ولكن بمعايير منضبطة، تتفادى الازدحام والتجمعات والتكدسات، كما تتفادى التجمعات الكثيفة في الأندية الرياضية.

وأشار المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إلى أنه وفق ما ذكر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بأن الشهر المقبل أول أوائل الشهر المقبل، ستكون هناك عودة تدريجية لهذه الأنشطة الرياضية، ودراسة جدية لاستكمال مباريات الدوري العام الشهر المقبل.