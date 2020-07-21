مصطفى شوقي يجدد تعاونه مع فريق عمل "ملطشة القلوب"

بعد النجاح الكبير الذي حققه الفنان مصطفى شوقي، العام الماضي بأغنية "ملطشة القلوب" والتي تخطت الـ25 مليون مشاهدة على اليوتيوب، جدد "شوقي" تعاونه مع فريق عمل الأغنية بلال سرور وصابر كمال.

فيستعد شوقي لطرح أغنية جديدة من كلمات صابر كمال وألحان بلال سرور وتوزيع موسيقى هاني محروس وإنتاج نصر محروس، خلال صيف 2020 الجاري.

يذكر أن آخر أعمال مصطفى شوقي تتر مسلسل "القمر أخر الدنيا" لبشرى، أغنية "أبويا وصاني" الذي طرحها بالتزامن مع عرض مسلسل الاختيار، وتخطت الـ2 مليون مشاهدة.