على حس حكايتنا.. رامي جمال يكتب ويلحن لأول مرة مع إليسا

أعلن الفنان رامي جمال، عن تجربة غنائية جديدة مع الفنانة اللبنانية إليسا في ألبومها الجديد "صاحبة رأي".

وعلق على صفحته الشخصية: "على حس حكايتنا، تجربة مَش بعملها كتير أن أكتب وألحن وتوزيع وسام عبد المنعم بس وعد هتسمعوا غنوة تعجبكم إن شاء الله".

وقالت إليسا عبر صفحتها عن اسم الالبوم: "أول مسيرتي كانت صعبة بسبب الانتقادات، بس تخطيت كل شي بقوة ولأنو "أبويا علّمني ما خافش ودايماً أواجه قدري". اليوم عم بحتفل بعشرين سنة نجاح الحمدلله وضميري مرتاح. ليش؟ لأنو بدل ما كون ضحية، قررت كون صاحبة رأي".

وظهرت إليسا على بوستر الألبوم وهي نائمة على سرير ومغطاة.