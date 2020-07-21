المتحدث باسم رئيس أفغانستان: زيادة العنف من قبل طالبان غير مقبول

قال صديق صديقي المتحدث باسم الرئيس الأفغاني أشرف غني، اليوم، إن زيادة أعمال العنف التي تشنها حركة طالبان تعد أمرا "غير مقبول" للحكومة الأفغانية والمجتمع الدولي.

وأضاف "صديقي"، في تصريحات للصحفيين أوردتها قناة "طلوع نيوز" الأفغانية، أن زيادة أعمال العنف يعد انتهاكًا واضحًا لاتفاق السلام الذي وقعته طالبان مع الولايات المتحدة في 29 فبراير الماضي.

وأشار المتحدث باسم الرئيس الأفغاني، إلى أنه ينبغي على حركة طالبان أن تدرك أنها لن تنتصر عسكريًا وأن صمت الحكومة الأفغانية لا يظهر أنها ضعيفة ولكن يظهر قوتها في جهود السلام.

صديقي: الحكومة الأفغانية مازالت تعتبر طالبان شبكة إرهابية

وأوضح المتحدث الأفغاني، أن الحكومة مازالت تعتبر طالبان شبكة إرهابية، وأنه يجب على الحركة أن تقبل التطورات والتغيرات في أفغانستان، مضيفًا أنهم يرون طالبان مسؤولة عن المعوقات في عملية السلام.

وأظهرت بيانات جمعتها قناة "طلوع نيوز" الأفغانية، تعرض 13 إقليمًا في أفغانستان لأعمال عنف على مدار الأسبوعين الماضيين.

وأوضحت البيانات، أن اشتباكات وقعت بين الحكومة الأفغانية وطالبان في أقاليم قندوز وبلخ وسمنجان وبجلان وبروان وميدان وورداك وجزني وزابل وأوروزجان وقندهار وجور وبادجيس وهيرات، خلال الأسبوعين الماضيين.

وأوضح مسؤولون ومصادر أفغانية، أن طالبان نفذت هجمات في مدن وعلى طرق سريعة وضد مناطق استراتيجية، وهو الأمر الذي اتفقت على عدم فعله كجزء من اتفاق السلام.