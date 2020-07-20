دبلوماسي أمريكي يبحث عملية السلام مع أبرز القوى السياسية في أفغانستان

اجتمع القائم بالأعمال الأمريكي في أفغانستان روس ويلسون، اليوم، مع الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي والزعيم السياسي عبد رب الرسول سياف في العاصمة الأفغانية "كابول"، لبحث سبل إتمام عملية السلام الأفغانية.

وأعرب ويلسون، في تغريدة دونها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، نقلتها وكالة أنباء "خامة-برس" الأفغانية، عن تقديره للفرصة التي جمعته مع كرزاي وسياف، للتأكيد على ضرورة المضي قدما نحو تنفيذ اتفاق 17 مايو بين الرئيس الأفغاني أشرف عبدالغني ومنافسه السياسي الدكتور عبدالله عبدالله.

وقال ويلسون: "نحث قادة هذا البلد على تشكيل الحكومة الجديدة فورا، وإنشاء المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية، وإتمام عملية تبادل الأسرى، والتوجه نحو بدء مفاوضات بين الأفغان".

وأضاف القائم بالأعمال الأمريكي، "أن الشعب الأفغاني قد أبدى نفاذ صبره، لذا ابدأوا المفاوضات بين الأطراف الأفغانية كي تبدأ المناقشات حول مسألة وقف إطلاق النار بشكل دائم وشامل".

ويأتي ذلك في الوقت الذي تُبذل فيه الجهود لإطلاق محادثات السلام الأفغانية في محاولة لإنهاء العنف القائم في البلاد.