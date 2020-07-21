رئيس وزراء اليمن: ندعم مصر في مواجهة الأخطار المهددة للأمن العربي

قال الدكتور معين عبد الملك، رئيس وزراء اليمن، إن لقاءه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي يحمل قيمة كبيرة، خاصة أن تجربة مصر خلال الفترة الماضية في التعافي كانت استثنائية، موضحًا أنه خلال اللقاء اطلع على التجربة المصرية في كل المجالات خصوصًا بعد الاضطرابات التي شهدتها مصر واستعادة كفاءة مؤسسات الدولة وتعافي الاقتصاد.

وأضاف "عبد الملك"، خلال حواره في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على شاشة "TeN"، أنه نقل رسالة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس اليمن، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكان مضمونها أن الظرف الذي تمر به المنطقة هو ظرف دقيق وخطير، يتمثل في التحديات الإقليمية والتدخلات الأجنبية والأمن في المنطقة، والأخطار التي تهدد الأمن القومي العربي.

وتابع: "كان هناك نقاش وتحدثنا بوضوح، كما أوصاني الرئيس هادي أن موقفنا مع موقف مصر وداعم له في مواجهة الأخطار المشتركة التي تهدد الأمن القومي العربي، وتضمن النقاش الملفات الثنائية وكان لدينا عدد كبير من بروتوكولات التعاون في التعليم العالي والصحة والزراعة".