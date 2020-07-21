محافظ دمياط ورئيس هيئة الاستثمار يترأسان جلسة "المنطقة الحرة"

ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والمستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمنطقة الحرة العامة، جلسة مجلس الإدارة المُنعقدة بحضور المهندس عصام بحيرى رئيس قطاع المناطق الحرة، واللواء ناصر العبد مستشار رئيس الهيئة، والسيد سليم رئيس المنطقة المركزية بالمنطقة الحرة العامة بدمياط، واللواء بحرى وليد عوض رئيس هيئة ميناء دمياط.

وصدّق الاجتماع على محضر الجلسة السابقة، والإحاطة بالموافقات الصادرة وكذلك البت فى طلبات التعديل التى تقدم من المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة، فضلاً عن مناقشة عدد من الموضوعات المُتعلقة بتجديد وإصدار تراخيص مزاولة النشاط، وتعديل السمة التجارية لعدد من الشركات وإضافة نشاط جديد.

وتناول الاجتماع أيضاً الضوابط الخاصة بالتزام شركات المنطقة الحرة بالاشتراطات والمعايير البيئية، وفقًا للقواعد والقوانين المُنظمة لذلك، وآليات إحكام الرقابة على تلك المنظومة، كما تم عرض الموقف الحالى للمنطقة ومجالات الأنشطة الموجودة بها، وكذلك معدلات الإنجاز المُحققة مؤخرًا.

وناقشت محافظ دمياط والمستشار محمد عبد الوهاب عددًا من المشكلات والمعوقات التى تواجه بعض الشركات بالمنطقة واستعراض المحاور الخاصة بحلها.

كما قاما بجولة زارا خلالها الشركة البحرية للخدمات اللوجستية و البترولية، وكذلك شركة "بيور لايف" لصناعة الفلاتر الميكرونية ومحطات التحلية، إذ تابعا آليات ونُظم العمل بهاتين الشركتين، كما قاما بزيارة شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع، واستمعا إلى شرح تفصيلي عن الشركة ومعدلات النمو بمجالات الصادرات والواردات، كما قاما بجولة داخل المنطقة الحرة الخاصة بها للتعرف عن قًرب على ذلك المشروع الضخم والأنشطة المتداولة بالأرصفة التابعة للشركة.