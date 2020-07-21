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طرح أغنية "صاحبة رأي" لإليسا الخميس.. وروتانا تستبدل صورة البوستر

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محمود الرفاعى
09:09 م | الثلاثاء 21 يوليو 2020
إليسا

إليسا

حددت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، يوم الخميس المقبل، موعدا لطرح أغنية الفنانة اللبنانية إليسا الجديدة "صاحبة رأي" والتي من المقرر أن تحمل اسم ألبومها الجديد.

"صاحبة رأي" باللهجة المصرية ومن كلمات أسامة مصطفى وألحان سامر أبو طالب، كما كشفت الشركة عن البوستر التشويقي الجديد للألبوم.

فيما استبدلت روتانا صورة البوستر القديمة التي كانت تظهر فيها إليسا وهي نائمة على سرير ومغطاة بشراشف السرير، بصورة وهي جالسة ومرتدية فستان.

كانت روتانا قامت بعد 3 ساعات بحذف كافة معلومات الألبوم من مواعيد وصور بدون أن توضح السبب، حتى إن إليسا تفاجأت بما حدث وعلقت على من أخبرها بالمعلومة عبر "تويتر"، بأنها لا تعرف ما حدث.

وعلمت "الوطن" أن سبب الأزمة، هو النقد الجماهيري الذي تعرضت له الشركة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من الصورة الجريئة، خاصة وأن الشركة في المقام الأول والأخير شركة سعودية يمتلكها الوليد بن طلال، وأن طيلة عمل الشركة لأكثر من 30 عاما، لم تطرح بوستر أو صورة دعائية بتلك الجرأة.

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