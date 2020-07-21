1360 عملا فنيا بمعرض مشروعات تخرج بكلية الفنون الجميلة جامعة المنصورة

تفقد الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، والدكتور محمد عطية البيومي نائب ريس الجامعة للتعليم والطلاب، اليوم، معرض مشروعات تخرج الدفعة الثانية بكلية الفنون الجميلة بالجامعة الذى يقام بالكلية

وأثنى رئيس الجامعة على الجهد المبذول من طلاب كلية الفنون الجميلة وأساتذتها لإقامة هذا المعرض وعلى الإجراءات الاحترازية المطبقة خلال المعرض من جانب إدارة الكلية برعاية الدكتور عمر غنيم عميد الكلية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور عمر غنيم عميد كلية الفنون الجميلة، إن المعرض يتضمن ألف عمل فنى بقسم الجرافيك و١٥٠ عمل بقسم التصوير و٥٠ عمل بقسم النحت و١٦٠ مشروع بقسم الديكور.

وأضاف أن هذه الأعمال الفنية تقيمها لجنة تحكيم مكونة من ٤٠ عضو من أساتذة النحت والديكور والتصوير والجرافيك بالجامعات المصرية .

وأشار إلي تناول هذه الأعمال الفنية لكافة جوانب الحياة حيث تناولت أعمال الديكور المناطق السياحية والفنادق والنوادي ، وركزت أعمال الجرافيك على التصميمات المطبوعة والموضوعات التجريبية ، واهتمت أعمال النحت بالموضوعات التجريدية ، واستعرضت أعمال الفنون التعبيرية السينما والتليفزيون والمسرح.

وأشاد بدعم وكلاء الكلية وبالجهد المبذول من أساتذة الكلية وطلابها لإقامة هذا المعرض في ظل الظروف الراهنة بانتشار فيروس كورونا المستجد من خلال التواصل بين الطلاب والأساتذة عبر منصات التعليم عن بعد التي طبقتها جامعة