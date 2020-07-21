رئيس وزراء اليمن: حريصون على عودة دور الجامعة العربية في أزمة بلادنا

قال الدكتور معين عبدالملك، رئيس وزراء اليمن، إنه حريص على عودة دور الجامعة العربية في الأزمة اليمنية، لما لها من قوة ناعمة غير عادية، للحفاظ على صفة الدولة اليمنية واستعادة مؤسسات الدولة، وإلا سنفقد اليمن، بحسب قوله، موضحًا أن استمرار الجامعة العربية مهم، والوهن الذي أصاب الجامعة، جزء من وهن عواصم مهمة، مثل بغداد ودمشق وهذه عواصم قرار كبيرة.

وأضاف "عبد الملك"، خلال حواره في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، الذي يُعرض على شاشة ""TeN: "الحاصل من تدخلات في المنطقة العربية، كان فوق الوصف، ويمكن أن تكون الاستفاقة جاءت متأخرة، خاصة مع وجود مشروع لتطييف المنطقة، ويستهدف الجامعة العربية".

وأوضح رئيس وزراء اليمن، أنه كانت هناك محاولات لجر مصر خلال أوقات الاضطراب، ويجب أن تستعيد الجامعة العربية دورها، بعودة التوازن للعواصم الفاعلة، لتنضم إلى دول الارتكاز الحالية، التي صمدت خلال الفترة الصعبة التي مرت بها المنطقة بعد 2011.