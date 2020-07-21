محمد رمضان عن مخرج مسلسله "موسى": واعد ويستحق فرصة بحجم موهبته

أثنى الفنان محمد رمضان على المخرج محمد سلامة الذي من المقرر أن يخرج مسلسله الجديد "موسى".

وكتب رمضان عبر حسابه بموقع "فيس بوك"، "بعد أن شاهدت المسلسل الناجح رحيم للنجم ياسر جلال أيقنت أننا أمام مُخرج واعد يستحق فرصة بحجم موهبته الكبيرة "موسى" مسلسل رمضان2021 تأليف ناصر عبدالرحمن إنتاج تامر مرسي ثقة في الله نجاح".

وأعلن الفنان محمد رمضان، عن تأجيل مسلسل الإمبراطور، الذي يجسد خلاله شخصية الفنان الراحل أحمد زكي، لحين التفاوض مع الورثة.

وكتب "رمضان"، عبر حسابه الشخصي "فيس بوك"، "تم تأجيل مسلسل أحمد زكي لحين التفاوض مع الورثة.. ومسلسلنا القادم بإذن الله (موسى) تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج محمد سلامة إنتاج تامر مرسي.. ثقة في الله نجاح.. رمضان2021".