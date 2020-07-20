محافظ مطروح: الانتهاء من 80% من إنشاء مستشفى براني

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، الانتهاء من تشطيب وفرش مستشفى برانى المركزى قريبا، والانتهاء من أعمال التطوير الجاري تنفيذها حاليا، بنسبة 80%.

واستمع اليوم، محافظ مطروح من الدكتور أحمد البلتاجى وكيل وزارة الصحة، لشرح حول الأعمال الجارية، وأوضح أن المبنى الجديد يضم 10 عيادات خارجية، ووحدة غسيل كلوى و14 سرير و14 سرير حضانة أطفال مبتسرين و3 غرف عناية مركزة مع العمل على الزيادة الاستيعابية لأسِرة المستشفى.

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بالتنسيق مع وزارة الصحة بشأن توفير الإحتياجات للإسراع من الإنتهاء منها لتقديم خدماتها الطبية لأهالى برانى، والتيسير عليهم. من ناحية أخرى تفقد محافظ مطروح موقع حديقة برانى الجديدة بمدخل المدينة على مساحة نحو 6 آلاف م2.

ووجه بعمل تصور كامل للإستغلال الأمثل للموقع من خلال مديرية الإسكان ومدينة برانى ومدير عام حدائق مطروح للإسراع فى إقامة مركز ترفيهى ومتنفس لأهالى برانى يشمل ملعب ومنطقة ألعاب أطفال ومناطق خضراء وغيرها.