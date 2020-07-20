محافظ مطروح: الإيفاد أنشأت 6 آلاف بئر و1500 خزان لمياه الأمطار

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أن مشروع الإيفاد سيبدأ هذا العام، يوفر مزيد من آبار وخزانات تجميع مياه الأمطار، وذلك بعدد 6 آلاف بئر، و1500 خزان، خلال الست سنوات المقبلة، والتحصينات المجانية لـ100 ألف رأس، مع توفير الأعلاف بدون فوائد، بالتنسيق مع مركز التنمية المستدامة.

وأشاد "شعيب" بتكافل شباب برانى، ومشاركتهم ودورهم فى رفع الديون عن الغارمات أصحاب القروض الخاصة بالثروة الحيوانية، بنسبة 50%، والمحافظة بنسبة 50 %.

ووجه بعمل غرف لمحولات الكهرباء بالمدينة، والتجمعات التابعة حفاظا على إستقرار الكهرباء وسلامة المواطنين، خاصة خلال موسم الشتاء.

ولفت إلى إعادة المخطط الشامل للساحل الشمالى الغربى، من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بما سيوفره من فرص عمل ومجتمعات عمرانية وسياحية وسكنية حضارية جديدة، مع الاستغلال الأمثل للإمكانات والموارد المتاحة، والذى سيعود على أبناء المحافظة بالخير.