التعليم العالي: امتحانات القدرات للثانوية من 8 إلى 20 أغسطس

قال الدكتور محمد الطيب مساعد وزير التعليم العالي والمتحدث باسم الوزارة، إن وزير التعليم العالي شكر رؤساء الجامعات على استكمال الامتحانات بصورة ممتازة مع الالتزام بالإجراءات الوقائية.

وأضاف "الطيب" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم، مقدمة برنامج "اليوم"، عبر شاشة "dmc"، أن المجلس الأعلى للجامعات وافق على بداية امتحانات القدرات لطلاب الثانوية العامة بداية من 8 أغسطس المقبل حتى 20 أغسطس.

وتابع: "قواعد التنسيق لجميع الشهادات الثانوية تقع تحت نفس القواعد في كل عام، والمجلس الأعلى للجامعات اعتمدها قبل بداية أعمال التنسيق، والتي ستبدأ بعد امتحانات القدرات في 20 أغسطس المقبل.

وأردف "الطيب"، أن التعليم الهجين هو مزيج بين التعلم عن بعد والتعليم وجها لوجه، حيث يتيح تقليل الكثافات داخل الفصول الدراسية والاستفادة القصوى من البنية التحتية للجامعات.

وأوضح، أن مشروع تطوير البنية التحتية للجامعات كان قائمًا منذ 3 سنوات ووجه به الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعندما مرت مصر بجائحة كورونا اكتشف العالم كله أهمية التعليم عن بعد، والاستفادة من البنية التحتية في الجامعات، وأن يصبح التباعد الاجتماعي أسلوب حياة.

وأشار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إلى أن المجلس الأعلى للجامعات مهتم بالتعليم الهجين بشكل كبير وأساليب التعليم عن بعد، حيث سيجري تدريب أعضاء هيئة التدريس والطلاب عليها في بداية العام الدراسي الجديد.

وواصل: "العام الدراسي الجديد سيبدأ 17 أكتوبر، وينتهي في 10 يونيو المقبل ويتخللها إجازة نصف العام، ونتائج الدور الأول".