وزير التعليم العالي: عدم الالتزام قد يعيدنا إلى 1700 إصابة يومية بكورونا

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن اللقاحات تمر بعدة مراحل، مشيرًا إلى أن لقاح كورونا "أكسترا زينيكا" يسبق في كل التجارب، حيث وصلت إلى مرحلة الإكلينيكية.

وأضاف خلال تصريحات مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسؤوليتي"، عبر شاشة "صدى البلد": "متوسط إنتاج اللقاحات يبلغ نحو 5 سنوات، ومرض الإيدز مثلًا لم يظهر لقاح خاص به رغم أنه مكتشف منذ 30 عامًا".

وتابع، أن لقاح أكسفورد جُرب على الآلاف من المتطوعين، مشيرًا إلى أنه كلما زادت أعداد المتطوعين وزادت الفترة الزمنية كلما تم التأكد من أمان وفاعلية اللقاح.

وحول تناقص إصابات فيروس كورونا بمصر، قال عبدالغفار: "نتفاءل تفاؤلا حذرًا، حيث بات لدينا تصور للاتجاه الذي تسير فيه الأرقام، ويجب أن نتابع الأرقام للفترة زمنية معينة، حتى نستطيع القول إن الأعداد تنخفض، لكن إذا تكاسل أو تناسى أي شخص عن الالتزام بالإجراءات الاحترازية قد يعيدنا إلى 1500 و1700 شخص يوميًا".