فريق متابعة عقار أفيجان: أثبت شفاء 35% من المصابين ولا أعراض جانبية

قال الدكتور هاني دبوس، المشرف على الفريق المكلف بمتابعة عقار أفيجان، إن الهدف من الدراسة تسعى إلى التحسن بالعلامات الحيوية للمريض لعرض ارتفاع درجات الحرارة أو وظائف التنفس، كما يتم استبيان مدى تحول التحليل إلى النظام السلبي في بداية التشخيص: "النتائج على الـ50 مريض اللي أجريت على عقار أفيجان كانت كويسة".

وأضاف "دبوس"، خلال مداخلة له عبر "سكاي بي" ببرنامج "مساء DMC"، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أنه قد تم إجراء درسة على 100 مريض لبيان مدى نجاح عقار أفيجان من عدمه، موضحا أن الدراسة المقارنة بين الهيدروكسي كلوروكين وأفيجان متشابهان، ولكن تظل الميزة في عقار أفيجان كونه دواء آمنا لم تظهر له أعراض جانبية، و35% ممن حصلوا على عقار أفيجان تحولت حالتهم إلى سلبية.

وأكد أنه تم إجراء دراسات على المرضى ممن لديهم أعراض متوسطة لكورونا وأثبت العقار فعاليته وقوته ضد الفيروس، مشيرا إلى أن أفيجان نتائجة ليست حاسمة حتى الآن لعلاج كورونا ونحتاج لتجربته على مرضى آخرين قبل تعميم التجربة على المرضى.