ندوة تثقيفية للتوعية بخطر انتشار فيروس كورونا بجنوب سيناء

نظمت مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، ندوة تثقيفية بعنوان "التوعية والإجراءات الاحترازية عن خطر انتشار فيروس كورونا كوفيد - 19"، لتوعية المواطنين بخطورة الفيروس، وأهمية ارتداء الكمامات، مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وحاضر الندوة الدكتور محمد صبري، مدير إدارة مكافحة العدوى والفيروسات بمديرية الصحة، وأوضح خطورة الفيروس على الجهاز التنفسي، وكيفية انتقاله من شخص لآخر، وطرق الوقاية منه.

وأكد على أنه رغم تراجع أعداد الإصابة بالفيروس، لابد أن تستمر الإجراءات الاحترازية من قبل المواطنين، وأن وعي المواطنين له الأثر الأكبر لمنع تفشي الفيروس.