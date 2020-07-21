التأمينات الاجتماعية: بدء صرف 14 مليار جنيه معاش أغسطس يوم الخميس

قال اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إنه في العادة ما كان يتم تأجيل صرف المعاشات بالعيد، مشيرًا إلى أن هذا الأمر لا يتناسب مع الظروف التي تمر بها البلاد، ومن ثم فإن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجَّه منذ 4 أيام بصرف معاشات شهر أغسطس قبل عيد الفطر المبارك لمساعدة الأسر المصرية.

وأضاف عوض خلال تصريحات مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسؤوليتي"، عبر شاشة "صدى البلد"، أن عمليات ما قبل صرف المعاشات طويلة بعض الشيء وتستغرق أسبوعًا، لكن الهيئة أنهت كل الأعمال المطلوبة منها في 4 أيام.

وتابع: "تم تحويل مبلغ 14 مليار جنيه لصرف معاشات أغسطس حيث سيبدأ الصرف بعد غدٍ الخميس وهو يوافق يوم 23 يوليو الذي هو عطلة رسمية، للماكينات، بواقع 13 ألف ماكينة، ويليه الجمعة وهو إجازة رسمية كما أن البنوك لا تعمل يوم الجمعة، لكن العاملين في الهيئة تعاهدوا معي على فتح منافذ الصرف يوم الخميس حتى يحصل أصحاب المعاشات على حقوقهم، ونسقنا مع هيئة البريد لفتح 1500 مكتب يوم السبت المقبل رغم أنه إجازة عندهم".