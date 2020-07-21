الوزراء السعودي يعقد جلسته الأسبوعية برئاسة الملك سلمان

عقد مجلس الوزراء السعودي جلسته الأسبوعية برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز عبر الاتصال المرئي من مقره في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالعاصمة السعودية "الرياض"، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، مساء اليوم.

وفي سياق متصل، تلقى الملك سلمان اتصالا من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد للاطمئنان على صحته، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية، مساء اليوم.

وكانت مصادر سعودية، قالت في وقت سابق، إن الحالة الصحية للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز مستقرة، وذلك بعد دخوله مستشفى بالعاصمة الرياض أمس الاثنين، بسبب التهاب في المرارة.

وأشارت وسائل الإعلام الرسمية أمس الاثنين، نقلًا عن بيان للديوان الملكي أن الملك سلمان الذي تقلد الحكم في 2015 دخل مستشفى الملك فيصل التخصصي لإجراء بعض الفحوص.

وقالت 3 مصادر سعودية لوكالة "رويترز" للأنباء، رفضت نشر أسمائها، إن الملك "بخير".