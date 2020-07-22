حظك اليوم الأربعاء 22-7-2020 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

يتصف مواليد برج الدلو بالصلابة وعدم الاستسلام بسهولة، ويمتلك إرادة صلبة، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك وعليك أن تتمهل في قراراتك ووعودك واحترس من الغش ومن ضياع حقوقك.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا تجد أنك حساس وانفعالي وعليك اليوم أن تتحكم في ذلك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة لطيفة، ويوافق تاريخ ميلادها 14 فبراير.