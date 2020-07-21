"الدفاع" تنشر فيديو إحباط هجوم إرهابي بشمال سيناء ومقتل 18 تكفيريا

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الدفاع المصرية، على موقع "يوتيوب"، مقطع فيديو عن إحباط هجوم إرهابي على أحد الارتكازات الأمنية بشمال سيناء.

وذكر البيان، أنه في إطار الجهود المتواصلة التي تقوم بها القوات المسلحة في مكافحة الإرهاب بشمال سيناء وتأمين كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، نجحت قواتنا في إحباط محاولة هجوم للعناصر التكفيرية على أحد الارتكازات الأمنية بمنطقة بئر العبد باستخدام 4 عربة وعدد من العناصر التكفيرية.

وقد قامت قوات التأمين للارتكاز الأمني بالتعاون مع القوات الجوية بمطاردة العناصر التكفيرية داخل إحدى المزارع وبعض المنازل الغير مأهولة مما أسفر عن مقتل 18 فردا تكفيريا، منهم فرد يرتدي حزام ناسف، وتدمير 4 عربات منهم 3 عربات مفخخة ونتيجة للأعمال البطولية لقوات التأمين حيث استشهد اثنين من أبطال القوات المسلحة وأصيب 4 آخرين أثناء قيامهم بأداء واجبهم الوطني.

هذا وتؤكد القوات المسلحة على استمرار جهودها في تأمين كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة والقضاء على جذور الإرهاب واقتلاعه وتوفير الأمن والأمان لشعب مصر العظيم.