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نجوى إبراهيم: راتبي كان 50 جنيها.. و"بقلظ" كان بيقبض 5 جنيهات شهريا

ماما نجوي: أنا مذيعة وأرفض لقب إعلامية لأنه "مطاط"

كتب:

شريف سليمان
12:58 ص | الأربعاء 22 يوليو 2020
الإعلامية نجوى إبراهيم

الإعلامية نجوى إبراهيم

كشفت الإعلامية نجوى إبراهيم، عن الراتب الذى كانت تتلقاه نظير علمها فى التليفزيون المصرى، وهي في أوج شهرتها، وتابعت: "أنا كنت مميزة شوية فكان راتبي 50 جنيها.. والباقى كان بيأخد 40 جنيها فى الشهر.. وبقلظ كان بياخد 5 جنيهات".

وأضافت ماما نجوى، خلال مشاركتها الإعلامى وائل الإبراشى، برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أنها تعتز بمهنتها كـ"مذيعة"، مشيرة إلى أنها ترفض لقب إعلامية، كونه مطاط بعض الشئ، وتابعت:"أنا مهنتى مذيعة لأن الإعلامية كلمة مفتوحة أوى.. ودى مهنة محترمة جداً".

وقالت نجوى إبراهيم، إن "بقلظ"، عندما اشتكى لها قلة راتبة وعدته أنها سوف تسعى لرفعه إلى 50 جنيهاً، وأوضحت: "وهو ما حدث بالفعل"، مشيرة إلى أن المذيعات والمذيعين، كانوا لا يلقون بالاً للعائد المادى، بقدر العائد الأدبى والمعنوى والاجتماعي. 

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