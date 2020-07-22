محمد فاضل يقترح نصائح لتطوير ماسبيرو في عيده الـ60

نصائح عدّة اقترحها المخرج محمد فاضل من أجل تطوير ماسبيرو، بعد مرور 60 عاماً على إنشاء المبنى.

وقال "فاضل" لـ"الوطن"، "نحن نحتاج إلى جهاز تخطيط استراتيجي للإعلام المصري، ونحتاج إلى إعادة النظر في تنظيم الإعلام، حتى يعود إلى رونقه مرة أخرى، مع احترامي الشخصي لكل المديرين الحاليين بماسبيرو".

وبشأن النصائح الأخرى أوضح، "الأمر يحتاج إلى وجود لجنة من المتخصصين تنظر إلى حال ماسبيرو وتحاول من تطويره مرة أخرى، واعتقد أن ديون ماسبيرو ليست ضخمة ولكن ينقصه تسويق مايملكه من كنوز، وتحصيل ديونه عند الآخرين من وزارات".

وتابع: "ذلك المبنى لديه كنوز درامية، وكنوز سياسية، بالإضافة إلى المباريات الرياضية، والأعمال الموسيقية بكل تراث أم كلثوم وحفلاتها المسُجلة، الذي يمكن استغلاله ليكون عائد مادي قوي له".