محمد فاضل: ماسبيرو يعمل وفق "ميثاق شرف" منذ 60 عاما

أوضح المخرج محمد فاضل، معايير ميثاق الشرف التي كان يسير عليها ماسبيرو، بمناسبة مرور 60 عامًا على إنشاءه.

وقال "فاضل" لـ"الوطن": منذ بداياته وضع ماسبيرو ميثاق شرف لكل ما يقدم من خلاله، فهو أنشئ من أجل رسالة محددة، وكان لابد أن يكون له قيم وأسس خاصة، ويجب أن يظل كما هو معبرًا عن التليفزيون القومي للوطن، فهناك اعتراف رسمي أن ماسبيرو هو التلفزيون القومي للدولة المصرية، ويجب أن يعامل على هذا الأساس ونبعد عن الجانب التجاري.

وأضاف، ماسبيرو هو "رمانة الميزان" بقطاعاته المختلفة، بجانب تواجد القطاع الخاص الرشيد الذي كان يعلم جيدًا أن هناك مسؤلية، فكان لا ينجذب لـ"شهوة" الإعلانات من أجل التضحية بالقيم، وكان من أهم معايير ميثاق الشرف الاهتمام بالمحتوى من أجل خدمة المجتمع، وإعلاء قيمة الإنتماء لمصر والدفاع عنها، ورفض كل ماهو غير هام وعدم وجود أي مواد تسيء لتقاليد المجتمع.

وبالنسبة لمحتوي المسلسلات قال "فاضل"، إنه فكان لابد أن تكون البطولة انتصار للخير فقط، وكان الجميع ملتزم بذلك، والمخرج مسئول بشكل كامل عن العمل ويتحمل كل ماينتج عنه.