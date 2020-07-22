وكيل صحة دمياط يستقبل المشرف العام على إنشاء كلية الطب بالمحافظة

استقبل الدكتور السيد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، الدكتور أشرف طلعت رئيس أقسام الباطنة العامة جامعة بنها والمشرف العام على إنشاء كلية الطب جامعة دمياط، وذلك لبحث طرق التعاون المشترك بين مديرية الصحة وجامعة دمياط.

وناقش اللقاء استمرار التعاون العلمي مع رابطة الباطنة والغدد الصماء والسكر بدمياط ودورات التعليم الطبي المستمر للارتقاء بمستوى الرعاية الصحية بالمستشفيات والوحدات الصحية للزملاء شباب الأطباء وهيئة التمريض بالمحافظة، وذلك بحضور السيد الدكتور طارق سالم استشارى القلب.

كما قام وكيل وزارة الصحة في دمياط بتفقد المنشآت الصحية بدمياط حيث قام بجولة مفاجئة على مركز حضرى أول وثالث وذلك للاطمئنان على الخدمة الطبية كما توجه للمبنى الجديد لمركز حضري أول، حيث تابع أعمال استلامه ودخوله الخدمة الطبية فى أقرب وقت، وقد رافقه فى جولته قيادات المديرية.