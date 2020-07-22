سماح عبدالرحمن: التلفزيون المصري كان سيد الموقف وتحول بعد 25 يناير

أكدت الإعلامية سماح عبدالرحمن، أن التلفزيون المصري كان سيد الموقف فترة كبيرة من الزمن لكن للأسف تغير الوضع بعد ثورة 25 يناير.

وقالت سماح لـ"لوطن"، إن التلفزيون المصري كان سيد الموقف، وعدد كبير من المذيعين الذين يعملون في القنوات الأخرى من خريجي التلفزيون المصري، بعد ثورة 25 يناير التلفزيون المصري فقد للأسف مصداقيته لأننا كنا نأخذ الأوامر من الدولة والدولة وقتها كان مقام ضدها ثورةـ وانقلبت علينا الدينا من قمة النجاح إلى ما وصلنا إليه حاليا في وقت كان الفنانيين يتسابقون للظهور في التلفزيون المصري بدأوا ينسحبوا ويبعدوا".

وأضافت: أنه حاليا هناك مديونيات للتلفزيون وصلت لمليارات بسبب عدم وجود إعلانات مصدر الدخل منذ فترة، وكان من الطبيعي عمل تلفزيون جديد مثل الإعلام الوطني، موضحة أن الديكورات في التلفزيون لم تجدد منذ فترة طويلة جدا، 3 برامج تقريبا من قنوات مختلفة تعمل على ديكور واحد وهذا فقر كبير جدا وصل إليه التلفزيون، وعدم وجود الإمكانيات جعلنا لا نستطيع مواكبة القنوات الأخرى.

وتواصل: "الحمدلله البرنامج الذي أقدمه "عشانك ياقمر"، عامل حالة جميلة بسبب تفاعلنا مع الجمهور عبر السوشيال ميديا، البرنامج علي غرار برنامج "ما يطلبه المشاهدين" والتفاعل من عدد دول عربية مثل السعودية والجزائر والمغرب وجنوب أفريقيا وهذا عامل إلى حد ما حالة جميلة للبرنامج".