شوقي: كورونا رفع معدلات تقبّل المواطنين للتعليم التكنولوجي

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّه قبل أزمة فيروس كورونا المستجد، عملت الوزارة على الاستثمار في التعليم الإلكتروني، موضحا أنّه في ظل هذه الأزمة ارتفعت معدلات تقبّل المواطنين للتعليم التكنولوجي بشكل ملحوظ للغاية، لافتا إلى وجود استثمار ضخم في البنية التحتية، وفي المحتوى الرقمي والمناهج.

وعرض الدكتور طارق شوقي، خلال اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عددا من الأدوات والوسائل المطروحة من قبل الوزارة للتعامل من خلالها مع تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، وخطة الوزارة لاستقبال العام الدراسي الجديد 2020/2021 في ظل هذه الأزمة.

وأشار إلى أنّ الوزارة لديها المكتبة الرقمية https://study.ekb.eg/، التي تحتوي على مناهج رقمية تفاعلية تتضمن المناهج الخاصة بالصفوف الدراسية من "KG1" حتى "G12"، باللغتين العربية والإنجليزية، مضيفا أنّ الوزارة تمتلك منصة تعليم وفصول افتراضية تضم مدارس الجمهورية، مسجل عليها 13.5 مليون طالب، و1.3 مليون معلم، إلى جانب مليون ولي أمر، وتستخدم المنصة للتواصل الاجتماعي والعلمي، كما يتم من خلالها استلام المشروعات البحثية من مختلف الطلاب والتلاميذ.

وأضاف الوزير أنّ هناك إمكانية إجراء "بث مباشر" للدروس المتعلقة بمناهج الصفوف من "G9" إلى "G12"، إلى جانب إجراء امتحانات إلكترونية وصل عددها إلى نحو 10.42 مليون امتحان لطلاب صفوف "G10" و"G11" ( الصفين الأول والثاني الثانوي)، والذين قدر عددهم بنحو 1.1 مليون طالب، وتضمن أكثر من 250 مليون سؤال، فضلا عن وجود منصة مراجعات إلكترونية لطلاب صف "G12" (الصف الثالث الثانوي)، وإتاحة نُظم إدارة التعلم "LMS" لطلاب الصفوف من "G10" الصف الأول الثانوي حتى "G12" الصف الثالث الثانوي.