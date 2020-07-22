فيديو.. مشاجرة بالعصيان والكراسي في جنوب جدة بالسعودية

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو يظهر نشوب مشاجرة جماعية بشارع الإسكان جنوب جدة بالسعودية.

وشهد مقطع الفيديو، اعتداءات بالعصي والحديد والكراسي على بعض الأشخاص بشارع الإسكان، ما أثار جدلًا واسعًا.

ووفقًا لصحيفة "سبق" السعودية، فإن الحادثة وقعت يوم أمس أمام ورش الصناعية، حيث شهدت هجوم مجموعة من المقيمين من جنسية عربية على عدد من الأشخاص بالحديد والعصي والكراسي، والاعتداء على سيارة محاولين إتلافها.

وطالب متداولو الفيديو بتوقيع عقوبات رادعة على منفذي الاعتداء، لترويعهم آخرين وتهديد حياتهم.