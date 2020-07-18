إصابة 7 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات على بيع الطيور بسوهاج

أصيب 7 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة إثر مشاجرة بينهم بمدينة طهطا بسوهاج، لخلافات على بيع الطيور، تم نقل المصابين لمستشفى طهطا العام، ومستشفى سوهاج الجامعي، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، اخطارا من مأمور قسم شرطة طهطا يفيد بنشوب مشاجرة بمدينة طهطا، وانتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز، وتبين من الفحص نشوب مشاجرة بين كل من طرف أول "أحمد.ع" مصابًا بكسر بقاع الجمجمة وجرح متهتك بفروة الرأس، "ناصر.ع" مصابًا بكسر بقاع الجمجمة وجرح بالجبهة وجرى نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعي، "إسلام.ع"، "عمر.ع" مصابين بجروح وكدمات متفرقة بالجسم ويقيمون شارع عمر بن الخطاب دائرة القسم.

وطرف ثان كل من "علاء.ع"، "علاءالدين.ن"، "نورالدين.ن" مصابين بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ويقيمون ساحل طهطا دائرة القسم.

تم ضبط المتهمين وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالضرب وإحداث الإصابات المشار إليها بسبب خلاف على قيمة بعض الطيور.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.