محمد فاضل: ماسبيرو كان ينتج أعمالا تفوق جودة القطاع الخاص

قال المخرج محمد فاضل، إن ماسبيرو وقت افتتاحه كان ينُتج أعمالًا لا تنافس القطاع الخاص بل تفوقه في جودته ومحتواه.

وأضاف "فاضل" لـ"الوطن"، المنافسة بين ماسبيرو والقطاع الخاص كانت تؤدي إلى سعي منتجي ومخرجي أعمال القطاع الخاص إلى عرض أعمالهم في ماسبيرو، حتى وإن كانت أعمالهم عرُضت بالخارج.

وتابع، كان "ماسبيرو" بالنسبة لكل القطاع الخاص شهادة الجودة والنجاح لأعمالهم، لذا كان القطاع الخاص يلتزم بميثاق الشرف الخاص بـ"ماسبيرو" لكي يعرضوا أعمالهم خلال شاشته.