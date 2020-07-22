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مكرم: على مواطنينا عدم أجراء تحليل "PCR" قبل إعلان الكويت موعد العودة

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محمود البدوي
06:09 ص | الأربعاء 22 يوليو 2020
السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج

السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن الكويت لم تعلن رسميا عن موعد عودة العمالة إليها، وتعمل على إطلاع المواطن بالإجراءات التي سيتخذها العمال عند العودة للكويت، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسؤوليتي"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى.

وأضافت "مكرم"، أنه تم نشر أسماء 13 معملا  لعمل تحليل "pcr" في الصعيد، للتأكد من الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" من عدمه، مؤكدة أنه يجب على المواطنين عدم عمل التحاليل قبل إعلان الكويت على موعد العودة.

وأوضحت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن العمالة المقيمين في الكويت والمتواجدين في مصر حاليا، يمكنهم تجديد الإقامة عبر موقع وزارة الخارجية الكويتية كما يمكنهم دفع الرسوم أونلاين.

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