"الإسكان": ندرس إطلاق أول منصة إلكترونية لتنظيم القطاع العقاري

قال الدكتور وليد عباس معاون وزير الإسكان لقطاع التخطيط والمشروعات، إن الدولة تعمل على الوصول إلى بنية معلوماتية، لكي يتعرف المواطن على الشركات العقارية، وهل ما إذا كانت تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حتى لا يتعرض لعملية نصب، ومن ثم فإن الوزارة تدرس إطلاق أول منصة إلكترونية، لتنظيم القطاع العقاري المصري.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم، مقدمة برنامج "اليوم"، عبر شاشة "dmc"، أن هذه المنصة ستفيد المطور العقاري، وتعريفه بالمشروعات المنجزة والفرص المتاحة، والحصول على المعلومات التي يريدها.

وتابع: "نجهز الموقع لكي يتم العمل عليه بشكل متكامل، وحوادث النصب موجودة طوال الوقت، وبالتالي فنحن نعمل على إطلاق هذا الموقع لإتاحة المعلومات أمام المواطن".