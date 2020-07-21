كيف نجحت محافظتا البحر الأحمر وجنوب سيناء في تسجيل صفر إصابات كورونا؟

كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد بمحافظتي البحر الأحمر، وجنوب سيناء آخر 24 ساعة.

وأشارت وزيرة الصحة والسكان، إلي أنه لأول مرة منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد يتم تسجيل أول إصابة في جمهورية مصر العربية في شهر فبراير الماضى، تسجل محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر "صفر" حالات جديدة.

الدكتور أحمد شاهين، أستاذ الفيروسات، أوضح أن هناك عدة عوامل تتحكم في الوصول إلى صفر إصابات بفيروس كورونا، من بينها كثافة السكان في تلك المحافظة، مشيرا إلى أنها عامل رئيسي في الوصول إلى صفر إصابات، فإذا كانت الكثافة السكانية منخفضة فذلك يعني عدم تواجد تكدس في الأسواق أو وسائل الموصلات، ويعني انتشار أقل للفيروس.

وأضاف شاهين لـ"الوطن"، أنه الالتزام والوعي سبب آخر في الحد من انتشار الفيروس، فمن الممكن أن يكون سكان تلك المناطق أكثر ثقافة وفهم للإجراءات الاحترازية والوقائية مما ساعد على سرعة الوصول إلى معدل "صفر إصابات كورونا"، مشيرا إلى أن الحالة الصحية لسكان المنطقة عامل مهم في التعافي، فطبيعة البيئة التي تتواجد بها عوادم وملوثات نسبة الشفاء تكون أقل من التي تكون صحية ونظيفة.

ومن جانبه، قال الدكتور حسني سلامة، أستاذ الكبد والجهاز الهضمى بطب القاهرة، إن فيروس كورونا لا يوجد له لقاح، ولكن لدينا طرق فعالة للحد من مخاطره، حتى نصل إلى صفر إصابات على غرار الدول التي حققت ذلك.

وأضاف "سلامة" لـ"الوطن"، أن تلك المناطق نجحت في الوصول إلى صفر إصابات كورونا لامتلاكها كثافة سكانية أقل، مما ساعد في تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي، فلا تزاحم أو تكدس سكاني، وهو ما يعني انتشار أقل للفيروس بين المواطنين.