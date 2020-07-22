نجوى إبراهيم تطالب بترخيص صفحات السوشيال ميديا: خطيرة مثل السلاح

قدمت الإعلامية نجوى إبراهيم، التعازى فى شهداء الوطن، من ضحايا الهجوم الإرهابي على أحد الارتكازات الأمنية بشمال سيناء.

وقالت "إبراهيم"، خلال لقاء مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، إن أبناء الوطن الذين قدموا أرواحهم اليوم عندما قامت مجموعة إرهابية باستهداف إرتكاز أمنى بمنطقة بئر العبد، يؤكدون أن المصريين لا يبخلون على وطنهم بشئ ويبذلون أرواحهم فى سبيل الدفاع عنه.

وأضافت أن هذه هى العاطفة والحب الجارف الذى يتمتع به أبناء الوطن تجاه وطنهم، معتبرة أن العواطف تجاه الوطن أرقى وأجمل حب.

وفى سياق آخر قالت نجوى إبراهيم، إن رسالة الإعلام المصرى قديماً كانت تتميز بالقوة الناعمة التى ترتكز على القوة والشدة فى توعية المواطنين، بينما الآن انشغل الإعلام بحرب شرسة مع وسائل التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا"، مطالبة بضرورة منح تراخيص لمن يريد إنشاء صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعى نظرًا لكون السوشيال ميديا سلاح يمكنه ارتكاب الجرائم من خلاله وتدمير الأسر والعائلات ويجب أن يكون مقننًا ومرخصًا.

وشبهت الإعلامية صفحات وسائل التواصل الاجتماعي بأنها مثل الأسلحة وأنها يجب أن تكون مرخصة بشكل كامل نظرًا لدورها في الهدم والبناء.