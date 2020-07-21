"تعليم جنوب سيناء": لم نسجل إصابات بكورونا خلال امتحانات الثانوية

أدى 100 طالب وطالبة بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، امتحانات شهادة الثانوية العامة، في مادة الجبر والهندسة الفراغية بشعبة الرياضة، دون شكاوى.

وقال محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، إن 100 طالب وطالبة أدوا امتحانات اليوم، داخل 7 لجان بإدارة طور سيناء التعليمية، ورأس سدر، وأبورديس، ودهب، ونويبع، ولم يجر رصد أي شكاوى تواجه سير الامتحانات.

وأوضح أن جميع اللجان طبقت إجراءات الحماية والوقاية، لافتا إلى أن غرفة العمليات لم ترصد أي حالات إصابة بفيروس كورونا على مدار امتحانات الثانوية العامة.

وأشار إلى أنه جرى التأكد من وصول صناديق الأسئلة للجان السير في موعدها، ووضع أوراق الإجابة في الأكياس وإرسالها إلى مراكز توزيع الأسئلة الفرعية.