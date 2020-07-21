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حصول 12 فندقا على شهادة السلامة الصحية في جنوب سيناء

كتب:

حماده الشوادفي
05:26 م | الثلاثاء 21 يوليو 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

تسلم 12 فندقًا سياحيًا في محافظة جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية، بعد التأكد من استيفائهم كل ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها وزارة السياحية، وفقًا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن هذه الفنادق هي "لاجونا، واكاسيا، ونيو نسيمه، ولارين هوتيل، وكونتيننتال بلازا بيتش، ونعمة هايتس، وصنافير، وكتراكت ليالينا، وكتراكت ريزورت، والمركاتو، وانمو، وسانت كاترين".

ولفت محافظ جنوب سيناء، إلى أن لجان الفحص مستمرة في معاينة جميع الفنادق التي تقدمت بطلب للحصول على شهادة السلامة الصحية لمزاولة العمل، وفقًا للضوابط والاشتراطات التي تتبع لمجابهة فيروس كورونا المستجد " كوفيد- 19".

 

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