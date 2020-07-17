أحمد سعد: "جاتلي فترة كنت ناوي أسيب الفن واشتغل في التوك شو"

تحدث أحمد سعد، عن بداية مسيرته الفنية قائلا: "أنا زمان كنت بعمل أغاني حزين بس، لما كان عريس وعروسة يجيبوني أغني في فرحهم، كانوا بيصعبوا عليا، كنت بقول هما جايبيني ليه، دة أنا هبوظ لهم الفرح، فقلت لازم أعمل أغاني للأفراح، فعملت أغنية (بحبك يا صاحبي)، ومن ساعتها بقيت أحب الأغاني الفرايحي".

وأضاف "سعد"، خلال لقاء ببرنامج "مساء DMC"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، "بقول أحبك يا صاحبي، لكل أصحابي اللي وقفوا معايا، بس الوحيد اللي بقول بحبك يا صاحبي أوي أوي هو عمرو سعد، عمرو دة بني آدم خطير في الحياة".

وتابع ساخرا عن غيابه عن الساحة الفنية: "أنا لما بغيب بغيب عشان الفن"، لافتا إلى أن لديه مبدأين في حياته، أنه لا يهمه الكم ولكن الشكل المقدم، "أنا عندي 5 آلاف يحبوني، أحسن من 50 ألف يعرفوني".

وواصل: "أنا جاتلي فترات كنت ناوي أسيب الفن واشتغل في التوك شو من كتر الأخبار اللي عندي والمشاكل".