أسعار الذهب اليوم الأربعاء 22-7-2020 في مصر

سجّلت أسعار الذهب استقرارًا بمحلات الصاغة خلال تعاملات صباح اليوم، الأربعاء 22 يوليو الجاري، وذلك مقارنة بتعاملات نهاية أمس، وترصد "الوطن" متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و21 و18 والجنيه الذهب على النحو التالي:

الذهب عيار 24

تراوح سعر الذهب عيار 24 بين 935 و937 جنيهًا.

الذهب عيار 21

تباين سعر الذهب عيار 21 بين 818 و820 جنيهًا.

الذهب عيار 18

تراوح سعر الذهب عيار 18 بين 701 و703 جنيهات.

الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم، إلى 6 آلاف و560 جنيهًا.