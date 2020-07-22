"عبد الوهاب": هيئة الاستثمار تفتح أبوابها لمختلف المستثمرين لحل أي تحديات قد تواجههم 

التقى المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، حيث بحث معها عددا من الموضوعات علي رأسها إزالة اي عقبات تواجه المستثمرين والمشروعات المتواجدة بالمنطقة الحرة بدمياط.

وخلال اللقاء بحث الجانبان أوضاع المشروعات المتواجدة بالمنطقة الحرة، وإمكانية تعزيز الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة مستقبلاً واستغلالها الاستغلال الأمثل بما يتفق مع خطة الدولة في التنمية بالتنسيق مع هيئة الاستثمار.

واتفق الجانبان، علي التنسيق فيما بينهما لإزالة أي تحديات قد تعوق أنشطة الشركات أو الكيانات المتواجدة بالمنطقة الحرة وخططها التوسعية.

وعقب اللقاء شارك المستشار محمد عبد الوهاب بالجلسة رقم 69 لمجلس إدارة المنطقة بمقر المبني الإداري بالمنطقة الحرة العامة بدمياط بحضور المحافظ، حيث أكد أهمية تحقيق التكامل والتنسيق المتبادل بين جميع الجهات المعنية بالاستثمار في المحافظة وتوفير كافة أوجه الدعم للمستثمرين.

وفي ختام الزيارة قام المستشار محمد عبد الوهاب بجولة تفقدية لعدد من الشركات بالمنطقة الحرة شملت الشركة البحرية للخدمات اللوجيستية والبترولية، وشركة بيور لايف لصناعة الفلاتر الميكرونية ومحطات التحلية، وشركة دمياط لتداول للحاويات.

وتابع حالة سير العمل بهذه المشروعات، وتأكد من استمرار العمل بإجراءات الوقاية اللازمة للحماية من خطر الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد، والالتزام بكافة المعايير الصحية والاشتراطات البيئية.

ووجه الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار الشركات والكيانات العاملة بالمنطقة بتحقيق التوازن قدر الإمكان بالحفاظ على استمرار الإنتاجية لكن في ضوء اتخاذ كافة الاجراءات والاشتراطات الصحية والبيئية، مؤكدًا أن هيئة الاستثمار تفتح أبوابها لمختلف المستثمرين لحل أي تحديات قد تواجههم ووضع ‏خطط شركاتهم المستقبلية والتوسعية موضع التنفيذ وتعمل جاهدةً على تمهيد كافة السبل لتحقيق ذلك.