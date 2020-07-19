برلمانية: قانون الاستثمار به حوافز للعائدين من الخارج لإقامة مشروعات

قالت النائبة سولاف درويش، وكيلة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون الاستثمار به الكثير من الحوافز التي تشجع المصريين العائدين من الخارج بسبب كورونا، موضحة أن هيئة الاستثمار هي هيئة متخصصة لتسهيل وتذليل كل العقبات البيروقراطية التي كانت تواجه المستثمرين "هما يمكن مش بيقروا القانون فيه إيه".

وأضافت "سولاف" خلال اتصال عبر "الفيديوكونفرانس"، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أنه من ضمن الإجراءات التي تيسرها نظام الشباك الواحد، أنه خلال السنوات الماضية تحديدا من 2017 وحتى الآن جرى افتتاح 7 مراكز.

وأشارت إلى تلك المركز الواحد يكون دوره تجميع لكل الهيئات المشاركة في الإجراءات بداية من التخصيص وحتى الترخيص، موضحة أنه تم تطبيق نظام الشباك الواحد لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مستوى الجمهورية، ما تمنع حدوث عقبات.