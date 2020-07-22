رئيس التحرير

محمود مسلم

صور.. اعرف الكليات المقرر لها اختبارات قدرات على مستوى الجمهورية

كتب:

أحمد أبوضيف
10:27 ص | الأربعاء 22 يوليو 2020
اختبارات القدرات

اختبارات القدرات

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تنظيم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها، اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة، وفقًا للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

وأوضحت أنّ ذلك يتم مع تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الإحترازية والوقائية التي أقرتها وزارة الصحة أثناء أداء الاختبارات؛ حفاظًا على سلامة الطلاب والقائمين على تنظيم الاختبارات بالكليات.

 

اقرأ المزيد:

عاجل.. "التعليم العالي" تعلن تفاصيل اختبارات القدرات للكليات 2020

تعرف على الكليات المقرر لها اختبارات القدرات للعام الجامعي 2020-2021

الأعلى للجامعات: بدء تنسيق المرحلة الأولى بعد انتهاء اختبارات القدرات

عاجل.. "الأعلى للجامعات" يعلن انطلاق اختبارات القدرات 8 أغسطس المقبل

مصدر بوزارة التعليم العالي: بدء التسجيل في اختبارات القدرات خلال أيام