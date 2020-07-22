صور.. اعرف الكليات المقرر لها اختبارات قدرات على مستوى الجمهورية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تنظيم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها، اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة، وفقًا للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

وأوضحت أنّ ذلك يتم مع تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الإحترازية والوقائية التي أقرتها وزارة الصحة أثناء أداء الاختبارات؛ حفاظًا على سلامة الطلاب والقائمين على تنظيم الاختبارات بالكليات.