مدير حميات دمنهور يعلن إصابته بكورونا للمرة الثانية بدرجة أشد قسوة

أعلن الدكتور أحمد هواش، مدير مستشفى حميات دمنهور، إصابته بفيروس كورونا للمرة الثانية، بعد تعافيه من المرض في أول شهر يونيو الماضي، وظهور الأعراض عليه بدرجة أشد قسوة من أعراض إصابته الأولى، لافتًا إلى إنَّه يخضع للعزل المنزلي ولا يستطيع الرد تليفونيًا على أحد.

مدير مستشفى حميات دمنهور من العزل المنزلي: مناعة كورونا من 45 لـ60 يومًا فقط

وقال "هواش": "هناك احتمال لإصابة المتعافين من فيروس كورونا مرة أخرى، وذلك بعد شفائهم من الفيروس خلال فترة وجيزة لا تتجاوز شهرين"، وكتب عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: "كورونا تعطي مناعة من 45 إلى 60 يومًا فقط، وممكن أقل كما أنّها تنتقل بالهواء والرذاذ".

مدير حميات دمنهور ينصح الجميع: الكمامة هي حياتك وحياة أسرتك.. التزموا حتى إنتاج لقاح

وشكّك مدير حميات دمنهور، في دقة ما تنشره منظمة الصحة العالمية من معلومات مؤكّدًا أنَّ هناك حالة من التخبط في بيانات المنظمة، مشدّدًا على مضاعفة الإجراءات الاحترازية للمتعافين حفاظًا على أنفسهم وذويهم.

وتابع: "أساس التشخيص الأعراض الشديدة، مع الأشعة المقطعية على الصدر، وبمساعدة بعض التحاليل، الكمامة أو الماسك هي حياتك أو حياة أسرتك، التزموا حتى يتمّ إنتاج اللقاح".

يُذكر أنَّ الدكتور أحمد هواش، مدير مستشفى حميات دمنهور، أُصيب بكورونا للمرة الأولى في مايو الماضي، وأعلن تعافيه يوم 6 يونيو الماضي، بعد ظهور نتائج المسحتين وسلبيتهما، وقرر التبرع بالبلازما لصالح مرضى.