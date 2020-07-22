جامعة المنصورة تهدي "جيش مصر الأبيض" عملا فنيا منحوتا

افتتح الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، اليوم، عمل فنى نحتي يجسد التقدير والوفاء إهداء من الجامعة لجيش مصر الأبيض، نظرا لما يقدمونه من جهود غير عادية في سبيل تخفيف ألآم البشرية. وكتب في واجهة العمل "إلى من قرر أن يصبح اليد التي تخفف الألم، إلى كل أفرد الطاقم الطبي، إلى من وقفوا وحدهم لإنارة الطريق، إليكم منا كل السلام كل التقدير".

رافقه خلال الافتتاح الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، والدكتور عمر غنيم عميد كلية الفنون الجميلة، ونخبة من أساتذة كليات الفنون الجميلة بجامعات القاهرة، الإسكندرية، المنيا إضافة إلى الدقهلية.

وقال الدكتور أشرف عبد الباسط، إن الجامعة نفذت هذا العمل الفني النحلى تقديرا لدور الأطقم الطبية والجيش الأبيض، وتعظيما لدورهم الإنساني في تخفيف المعاناة عن المرضى.

ومن جانبه قال الدكتور عمر غنيم عميد كلية الفنون الجميلة، إن العمل الفني هو عمل نحتي ومشروع تخرج للطالب حمدي محمد نور، بقسم النحت شعبة النحت الميداني ويجسد من خلال العمل الفني عن التقدير والامتنان وجميع مشاعر العرفان لجميع الأطقم الطبية.

وعبر العمل الفني بالطبيب عن دور الجيش الأبيض، وبالأطفال عن المشاعر الإنسانية التي يقدمها لمرضاه.

وتم تنفيذ العمل الفني داخل حرم الجامعة واحتواء العمل بتصميم معماري للمنطقة المحيطة وتصميم للممشى والمناطق الخضراء من تصميم الدكتور إبراهيم جمال مدرس مساعد بقسم العمارة بكلية الفنون الجميلة.